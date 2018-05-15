К Каземиро проявляют интерес два европейских гранда

К полузащитнику мадридского "Реала" Каземиро проявляют интерес два европейских гранда, информирует испанская пресса.

Так, свои притязания на 26-летнего хавбека "сливочных" обозначили лондонский "Челси" и ПСЖ. Оба клуба рассматривают вариант с приобретением бразильца уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Каземиро забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 46 матчах за "Реал".

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