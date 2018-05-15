К Каземиро проявляют интерес два европейских гранда

Теги каземирореал мадридчелсипсж

К Каземиро проявляют интерес два европейских грандаК полузащитнику мадридского "Реала" Каземиро проявляют интерес два европейских гранда, информирует испанская пресса.

Так, свои притязания на 26-летнего хавбека "сливочных" обозначили лондонский "Челси" и ПСЖ. Оба клуба рассматривают вариант с приобретением бразильца уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Каземиро забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 46 матчах за "Реал".

Напомним, Эмери дал комментарий по будущему Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов