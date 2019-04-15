К Кокорину все еще не пускают спортивного врача

1 Теги александр кокоринзенит санкт-петербургсергей семак

К Кокорину все еще не пускают спортивного врача

К нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который находится в СИЗО, до сих пор не пустили врача сине-бело-голубых.

Несколько дней назад главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что врач команды готов осмотреть футболиста.

Кокорин на протяжении нескольких месяцев жалуется на боли в колене.

"Кокорин говорит, что до сих пор не пустили врачей, - приводит РИА Новости слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова. - В целом на условия содержания не жалуется".

Напомним, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении еще двух человек в Москве. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. В результате действий игроков также пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак.

Не пропустите: В Москве отказались согласовывать митинг в поддержку Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru

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