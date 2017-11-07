К матчу против "Атлетико" успеют восстановиться четыре из пяти травмированных игроков "Реала"

К матчу против "Атлетико", который состоится 18-го ноября в рамках 12-го тура Ла Лиги, успеют восстановиться четыре из пяти травмированных игроков "Реала".

Как информирует Marca, помочь своей команде в игре с "матрасниками" смогут голкипер Кейлор Навас, защитники Дани Карвахаль и Рафаэль Варан, а также вингер Гарет Бэйл. Единственным игроком, кто все еще будет находится в лазарете, является полузащитник Матео Ковачич.

Напомним, "Реал" подпишет новый контракт с Роналду. | soccernews.ru