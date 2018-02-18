К матчу против "Челси" будет готовиться 21 игрок "Барселоны"

К первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси" в составе каталонской "Барселоны" будет готовиться 21 футболист.

Так, шанс принять участие в игре имеют:

вратари: тер Штеген, Силлессен, Ортола;

защитники: Роберто, Видаль, Пике, Умтити, Вермален, Мина, Альба, Динь;

полузащитники: Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо, Гомеш, Д. Суарес;

нападающие : Месси, Л. Суарес, Дембеле, Алькасер .

Напомним, Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной". | soccernews.ru