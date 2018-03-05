К матчу с ПСЖ готовится 24 игрока "Реала": Модрич и Кроос - в составе

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К матчу с ПСЖ готовится 24 игрока "Реала": Модрич и Кроос - в составеК ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ готовится 24 игрока мадридского "Реала".

Так, возможность принять участие в завтрашней игре имеют:

вратари: НавасКасилья, Зидан;

защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес, Хакими;

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос;

форварды: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль.

Напомним, перед матчем с ПСЖ Перес предъявил требование Зидану. | soccernews.ru

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