"К нему Бог прикоснулся". Экс-игрок ПСЖ сравнил Роналдиньо и Месси



Бывший нападающий ПСЖ Мартин Кардетти заявил, что он считает бывшего форварда "Барселоны" Роналдиньо более сильным игроком, чем нападающего каталонцев Лионеля Месси.

"В свою команду мечты я бы выбрал топового Роналдиньо, а не Месси. Я играл вместе с Роналдиньо около года, к нему Бог прикоснулся. Он всегда веселился и вытворял с мячом невероятные вещи. Он много тренировался, чтобы повторять свои трюки в матчах. Его движения отличались от того, что делают другие игроки. Я горжусь, что играл вместе с ним", - приводит слова Кардетти Crack Deportivo.

Напомним, что Роналдиньо становился обладателем "Золотого мяча" в 2005 году. Месси выигрывал данную награду шесть раз.

Не пропустите: Заключённые устроили прощальное барбекю для Роналдиньо. | http://soccernews.ru