К полузащитнику "Спартака" Фернандо проявляют интерес в Китае

Полузащитник "Спартака" Фернанду может продолжить карьеру в китайском клуба. Об этом пишет Twitter TransferMarkt China.

По данным источника, в 27-летнем футболисте заинтересован "Бейджинг Гуоан". Его трансферная стоимость - 11,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют "Дженоа", ПСЖ, "Рома" и "Шанхай Шеньхуа".

В минувшем сезоне Фернанду играл лишь в трех матчах РПЛ. В "Спартак" он перешел в 2016 году.

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