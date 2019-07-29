К полузащитнику "Спартака" Фернандо проявляют интерес в Китае
Полузащитник "Спартака" Фернанду может продолжить карьеру в китайском клуба. Об этом пишет Twitter TransferMarkt China.
По данным источника, в 27-летнем футболисте заинтересован "Бейджинг Гуоан". Его трансферная стоимость - 11,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют "Дженоа", ПСЖ, "Рома" и "Шанхай Шеньхуа".
В минувшем сезоне Фернанду играл лишь в трех матчах РПЛ. В "Спартак" он перешел в 2016 году.
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|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|20
|52
|2
|Шанхай Ист Эйшиа
|20
|48
|3
|Бейджин Гуоан
|20
|48
|4
|Шандонг Луненг
|20
|34
|5
|Цзянсу Шунтиан
|20
|29
|6
|Чонгцинь Лифан
|20
|28
|7
|Хубеи Люйин
|20
|27
|8
|Далянь Ифан
|20
|27
|9
|Хенан Цзяние
|20
|24
|10
|Чангша Гинде
|20
|24
|11
|Тянцзин Теда
|20
|23
|12
|Шанхай Шенхуа
|20
|21
|13
|Хэбэй Чайна Форчун
|20
|20
|14
|Tianjin Quanjian
|20
|15
|15
|Шенджен Руби
|20
|14
|16
|Шаанси Чанба
|20
|11