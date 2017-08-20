К понедельнику "Барселона" может подписать своего очередного новичка

Уже сегодня-завтра каталонская "Барселона" может подписать своего очередного новичка, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют подписать полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери в течение ближайших часов или, в крайнем случае, уже завтра. За 26-летнего хавбека "орлят" "Барса" готова заплатить 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

Напомним, "Барселона" обсудит возможный трансфер Коутиньо в следующий четверг. | soccernews.ru