К понедельнику "Барселона" может подписать своего очередного новичка

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К понедельнику "Барселона" может подписать своего очередного новичкаУже сегодня-завтра каталонская "Барселона" может подписать своего очередного новичка, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют подписать полузащитника французской "Ниццы" Жана-Мишеля Сери в течение ближайших часов или, в крайнем случае, уже завтра. За 26-летнего хавбека "орлят" "Барса" готова заплатить 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте футболиста.

Напомним, "Барселона" обсудит возможный трансфер Коутиньо в следующий четверг. | soccernews.ru

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