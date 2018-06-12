К Роналду проявили интерес пять клубов

К ведущему форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду проявили интерес сразу пять клубов, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что все они следят за ситуацией с возможным продлением контракта 33-летним нападающим со "сливочными".

В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, игроки "Реала" не хотят видеть своим наставником легенду клуба. | soccernews.ru