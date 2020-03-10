К. Шмейхель - 4-й датчанин в истории, который сыграл 200 матчей в АПЛ
Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель стал четвертым датчанином в истории, который сыграл 200 матчей в АПЛ.
Юбилейным для Шмейхеля стал матч 29-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы" (4:0).
Ранее подобным достижением сумели отметиться Кристиан Эриксен (226), Петер Шмейхель (310) и Томас Соренсен (364).
В нынешнем сезоне 33-летний Шмейхель провел за "Лестер" 33 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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