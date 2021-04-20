К Суперлиге могли присоединиться аргентинские и бразильские гранды

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Европейская Суперлига могла стать мировой и пригласить для участия клубы из других частей света, сообщает UOL.

Среди этих клубов могли быть гранды, выступающие в Южной Америке. Источник сообщает, что еще до пандемии коронавируса прошли переговоры основателей Суперлиги с бразильским "Фламенго" и аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

Диалог был приостановлен, и в состав участников вошли только европейские клубы.

Напомним, проект Суперлиги был представлен 19 апреля, а уже 20 апреля турнир прекратил свое существование. Причиной этого стала крайне негативная реакция футболистов, тренеров и болельщиков. Кроме того УЕФА угрожал клубам-участникам дисквалификацией команд и игроков в матчах, проводимых под эгидой организации.