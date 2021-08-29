К трансферу Мбаппе присоединился агент Роналду

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

За два дня до закрытия трансферного окна будущее нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе остается неопределенным.

Как сообщает авторитетный испанский журналист Марио Кортехьяна, помимо агента Киа Джурабчана к "разблокировке" трансфера французского форварда присоединился известный португальский агент Жорже Мендеш, который также представляет интересы Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Мбаппе чувстует себя обманутым из-за того, что ПСЖ не отвечает на предложение "Реала" в размере 180 миллионов евро.

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