К Тьяго Алькантаре проявляют интерес "Реал" и "Барселона"

Теги барселонабавария мюнхентьяго алькантарареал мадрид

К Тьяго Алькантаре проявляют интерес "Реал" и "Барселона"Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантаре.

Так, по сведениям испанской прессы, и "сливочные", и "сине-гранатовые" рассматривают вариант с приобретением ближайшим летом 27-летнего хавбека чемпионов Германии.

В завершившемся сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, "Бавария" оценил Алькантару в 70 миллионов евро. | soccernews.ru

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