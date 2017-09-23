К удобному "Саутгемптону": "Манчестер Юнайтед" гостит на "Сент-Мэри"
"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Сент-Мэри" (Саутгемптон, Англия)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм)
Один из лидеров английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в 6 туре отправится в гости к "Саутгемптону". Около четырех месяцев назад "красные дьяволы" уже гостили на "Сент-Мэри" и не смогли одолеть "святых" (0:0). Впрочем, предстоящая встреча команд совсем из другой оперы. Команда Жозе Моуринью находится нынче в прекрасной форме и не намерена земляков из "Сити" отпускать в отрыв.
Для "святых" нет более ужасного соперника в Премьер-лиге, нежели "Манчестер Юнайтед". Именно "красным дьяволам" "Саутгемптон" чаще всего проигрывал в рамках турнира (24 поражения в 36 матчах). Однако перед отчетной встречей у подопечных Маурисио Пеллегрино была целая неделя для того, чтобы как следует изучить соперника и дать бой манкунианцам.
Последний матч "Саутгемптон" проводил против "Кристал Пэлас" на выезде, в котором одержал победу за счет гола Стивена Дэвиса на 6-й минуте. Этот успех для "святых" стала вторым в чемпионате. До этого подопечные Маурисио Пеллегрино обыграли дома "Вест Хэм" (3:2). Кроме того, с "Суонси" дома и "Хаддерсфилдом" на выезде были зафиксированы ничейные исходы 0:0. Ну а прием "Уотфорда" закончился неудачно для "святых" – 0:2.
"Манчестер Юнайтед" на данный момент выглядит впечатляюще. Команда борется на три фронта и везде преуспевает. В мид-уик "красные дьяволы" в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги со счетом 4:1 разгромили "Бертон". В этом матче не участвовали Фил Джонс, Антонио Валенсия, Эрик Байи, Давид де Хеа, Неманья Матич, Ромелу Лукаку, Генрих Мхитарян – в общем, все футболисты, которые на данный момент являются лидерами "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что на "Сент-Мэри" все они вернутся в основу, как и Маруан Феллаини. Бельгиец выигрывает конкуренцию у Андера Эрреры и именно он займет в "старте" позицию травмированного Поля Погба. Также ожидается появление на поле с первых минут главных творцов победы над "Бертоном" - оформившего дубль Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля.
В очных баталиях преимущество за "Манчестер Юнайтед". В 5 крайних противостояниях команд трижды выигрывали "красные дьяволы" при всего одной виктории "Саутгемптона".
Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Манчестера Юнайтед":
Безвыигрышная домашняя серия "Саутгемптона" в играх с "МЮ" длится 8 игр
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает 7 матчей кряду
В последних четырех встречах "Саутгемптон" забил один мяч
Последняя встреча команд состоялась 17 мая текущего года на "Сент-Мэри" и завершилась ничьей 0:0
Ориентировочные составы на игру:
"Саутгемптон": Форстер – Бертранд, Худт, ван Дейк, Седрик, Лемина, Ромеу, Редмонд, Дэвис, Тадич, Лонг.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Блинд, Байи, Джонс, Валенсия, Матич, Феллайни, Марсьяль, Рэшфорд, Мхитарян, Лукаку.
Прогноз на матч "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед":
Как уже отмечалось выше, "Манчестер Юнайтед" – самый неудобный соперник для "святых" в Премьер-лиге. Плюс ко всему на данный момент команды находятся в разных весовых категориях. Подопечные Жозе Моуринью сильнее "Саутгемптона" по всем компонентам и должны подтвердить это на поле.
Букмекеры уверены в победе манкунианцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.79. Успех "святых" оценивается куда скромнее – коэффициент 4.70. Хорошая ставка и на ничейный исход (коэффициент – 3.55).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|8
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|9
|Бернли
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Эвертон
|6
|7
|14
|Суонси Сити
|6
|5
|15
|Сток Сити
|6
|5
|16
|Лестер Сити
|6
|4
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0