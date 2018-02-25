К УЕФА может присоединиться новая футбольная ассоциация
Футбольная ассоциация Джерси (JFA) желает присоединиться к УЕФА.
JFA хотела покинуть Футбольную ассоциацию Англии еще в конце 2015 года, однако до сих пор решения о вступлении в УЕФА не было принято. Заявка будет рассмотрена 26 февраля.
Отметим, что в случае вступления JFA, количество членов УЕФА возрастет до 56.
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|Группа B
|М
|О
|1
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|2
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|3
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|Группа E
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|1
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|3
|6
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|Бельгия
|3
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|3
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|3
|1