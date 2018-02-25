К УЕФА может присоединиться новая футбольная ассоциация

Футбольная ассоциация Джерси (JFA) желает присоединиться к УЕФА.

JFA хотела покинуть Футбольную ассоциацию Англии еще в конце 2015 года, однако до сих пор решения о вступлении в УЕФА не было принято. Заявка будет рассмотрена 26 февраля.

Отметим, что в случае вступления JFA, количество членов УЕФА возрастет до 56.

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