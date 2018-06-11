К уходу из "Реала" Зидана подтолкнуло руководство его бывшего клуба

К уходу из мадридского "Реала" французского тренера Зинедина Зидана подтолкнуло руководство его бывшего клуба.

Так, по сведениям sport.es, еще по ходу сезона 2017/2018 у 45-летнего специалиста возникли серьезные разногласия с президентом "сливочных" Флорентино Пересом относительно планов на летнее трансферное окно. В частности, экс-наставник "Реала" планировал существенным образом обновить состав команды, расставшись с рядом игроков, которые пришли на "Сантьяго Бернабеу" прошлым летом, но не смогли оправдать возложенных на них ожиданий. Однако руководство клуба отказалось выполнять требование Зидана, что и побудило того к уходу.

Напомним, Зидан уже определился со своим будущим. | soccernews.ru