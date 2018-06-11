К уходу из "Реала" Зидана подтолкнуло руководство его бывшего клуба

Теги зинедин зиданреал мадридфлорентино перес

К уходу из "Реала" Зидана подтолкнуло руководство его бывшего клубаК уходу из мадридского "Реала" французского тренера Зинедина Зидана подтолкнуло руководство его бывшего клуба.

Так, по сведениям sport.es, еще по ходу сезона 2017/2018 у 45-летнего специалиста возникли серьезные разногласия с президентом "сливочных" Флорентино Пересом относительно планов на летнее трансферное окно. В частности, экс-наставник "Реала" планировал существенным образом обновить состав команды, расставшись с рядом игроков, которые пришли на "Сантьяго Бернабеу" прошлым летом, но не смогли оправдать возложенных на них ожиданий. Однако руководство клуба отказалось выполнять требование Зидана, что и побудило того к уходу.

Напомним, Зидан уже определился со своим будущим. | soccernews.ru

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