К Усману Дембеле проявляют интерес три европейских топ-клуба

Теги барселонаусман дембелеювентусарсенал лондонинтер милан

К Усману Дембеле проявляют интерес три европейских топ-клубаК вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле проявляют интерес сразу три европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом побороться за 20-летнего француза, если его дальнейшее сотрудничество с "сине-гранатовыми" будет невозможным, планируют лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

В нынешнем сезоне Дембеле забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, Дембеле не намерен уходить из "Барселоны". | soccernews.ru

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