К Усману Дембеле проявляют интерес три европейских топ-клуба

К вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле проявляют интерес сразу три европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом побороться за 20-летнего француза, если его дальнейшее сотрудничество с "сине-гранатовыми" будет невозможным, планируют лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

В нынешнем сезоне Дембеле забил 1 мяч и сделал 7 результативных передач в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, Дембеле не намерен уходить из "Барселоны". | soccernews.ru