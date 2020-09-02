"Атлетико" интересуется Кавани и Суаресом, но в приоритете другой форвард

Теги атлетико мадридалександр ляказеттэдинсон кавани луис суарес

"Атлетико" интересуется Кавани и Суаресом, но в приоритете другой форвард

"Атлетико" заинтересован в нападающем "Арсенала" Александре Ляказатте.

Как сообщает Mundo Deportivo, в шорт-лист "матрасников" входят Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Дуван Сапата, Чими Авила, Мариано Диас и Луис Суарес Чаррис. Однако приоритетным вариантом является Ляказетт.

Отмечается, что "Атлетико" начнет переговоры по покупке нового форварда только после ухода Диего Косты.

В минувшем сезоне на счету Ляказетта 12 голов и 6 ассистов в 39 матчах.

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