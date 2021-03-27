Кабальеро: "Месси выходит убивать вратарей и защитников"

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Кабальеро: "Месси выходит убивать вратарей и защитников"Фото: Твиттер @adidasfootball 
голкипер "Челси" Вилли Кабальеро высказался о том, что испытывал в играх против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я настрадался в матчах против Месси. Он выходит на поле и убивает вратарей и защитников. Под убийством я, конечно, имею в виду желание забить как можно больше голов.

И ему все равно кто перед ним - знакомый или друг, аргентинец или кто-то еще. После матча он с тобой пообщается, поприветствует. Но в течение 90 минут он будет стремиться только к одному - забить", – приводит слова Кабальеро 90min.

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