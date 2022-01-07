Кабальеро продлил контракт с "Саутгемптоном". Вратарю 40 лет

Теги саутгемптонвилли кабальеро

Кабальеро продлил контракт с "Саутгемптоном". Вратарю 40 летФото: инстаграм "Саутгемптон"/Автор неизвестен

Аргентинский голкипер Вилли Кабальеро пролонгировал соглашение с "Саутгемптоном" до конца текущего сезона.

40-летний вратарь лишь в начале декабря подписал контракт со "святыми" на месяц из-за череды травм на этой позиции.

По словам главного тренера "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля, решение продлить контракт с футболистом принято в связи с тем, что благодаря своему опыту Кабальеро успел стать важной частью команды.

Кабальеро сыграл два матча за "Саутгемптон" в этом сезоне – против "Арсенала" (0:3) и "Кристал Пэлас" (2:2).

Также не пропустите: Маммана прокомментировал свой переход в "Ривер Плейт". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе

Холанд очень хочет играть за "Реал". Его привлекает новая эра в клубе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов