Кабальеро продлил контракт с "Саутгемптоном". Вратарю 40 лет

Фото: инстаграм "Саутгемптон"/Автор неизвестен

Аргентинский голкипер Вилли Кабальеро пролонгировал соглашение с "Саутгемптоном" до конца текущего сезона.

40-летний вратарь лишь в начале декабря подписал контракт со "святыми" на месяц из-за череды травм на этой позиции.

По словам главного тренера "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля, решение продлить контракт с футболистом принято в связи с тем, что благодаря своему опыту Кабальеро успел стать важной частью команды.

Кабальеро сыграл два матча за "Саутгемптон" в этом сезоне – против "Арсенала" (0:3) и "Кристал Пэлас" (2:2).

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