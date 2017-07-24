Кабальеро, Рюдигер, Бакайоко и Мората определились с игровыми номерами

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Кабальеро, Рюдигер, Бакайоко и Мората определились с игровыми номерами

Четыре новобранца "Челси" выбрали себе игровые номера, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Вратарь Вилли Кабальеро будет выступать за "синих" под номером 1, защитник Антонио Рюдигер - под номером 2, хавбек Тьемуэ Бакайоко - под номером 14, а форвард Альваро Мората - под номером 9.

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