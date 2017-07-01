Кабальеро стал игроком "Челси"

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Кабальеро стал игроком "Челси"

Бывший вратарь "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро перешёл в "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

35-летний страж ворот достался "синим" бесплатно, так как находился в статусе свободного агента. Детали подписанного контракта пока неизвестны.

Напомним, что кроме "Манчестер Сити" Кабальеро выступал за "Бока Хуниорс", "Эльче", "Арсенал Саранди" и "Малагу".    

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