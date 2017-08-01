Кабальеро: "В "Челси" меня приняли очень тепло"

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Кабальеро: "В "Челси" меня приняли очень тепло"

Вратарь Вилли Кабальеро рассказал о своих первых впечатлениях о начале карьеры в "Челси".

"В азиатском турне мы отлично провели время. Это нечто новое в моей карьере. Я впервые работаю с итальянским тренером. У меня установились хорошие отношения с Тибо Куртуа и Эдуардо. Вся команда приняла меня очень тепло, это потрясающе. В начале сезона нам будет нелегко, поэтому атмосфера в раздевалка очень важна", - приводит слова Кабальеро официальный сайт клуба.

Напомним, что 35-летний Кабальеро перешел в "Челси" прошлым летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне голкипер играл за "Манчестер Сити".

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