Кабальеро: "Я легко принял решение остаться в таком великом клубе, как "Челси"

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Кабальеро: "Я легко принял решение остаться в таком великом клубе, как "Челси"

Голкипер "Челси" Вилфредо Кабальеро продолжит карьеру в лондонском клубе.

"Челси" продлил контакт с игроком еще на один сезон. 

"Очень раз продолжить играть в "Челси". Надеюсь мы добьемся поставленных целей и будем наслаждаться сезоном. Я легко принял решение остаться в таком великом клубе, как "Челси", - сказал Кабальеро.

Вильфредо Кабальеро перешел в "Челси" в 2017 году из "Манчестер Сити". 

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