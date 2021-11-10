Кабелла может перейти в турецкий клуб
Фото: инстаграм Кабелла/Автор неизвестен
Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла по окончании сезона может покинуть российский клуб на правах свободного агента.
Как сообщает МSV Foot, в услугах французского футболиста заинтересованы турецкие клубы. Особый интерес к французу проявляет "Бешикташ".
Отметим, что контракт Кабелла с "Краснодаром" истекает в конце текущего сезона.
Кабелла играет за "Краснодар" с 2019 года.
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