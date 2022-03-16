Кабелла назвал причину ухода из "Краснодара"

Фото: инстаграм Реми Кабелла/Автор неизвестен

Французский полузащитник Реми Кабелла рассказал, почему он принял решение покинуть "Краснодар".

"В феврале я получил повреждение икроножной мышцы и попросил у клуба разрешения отправиться на Корсику к моей семье. Затем я узнал о напряженности в регионе. Я позвонил в клуб, но мне сказали, что все в порядке, и я могу вернуться в 2 марта. Я хотел играть в футбол, но это было уже невозможно. Никто не мог представить себе подобного. Даже русские сотрудники "Краснодара" были шокированы. Правительство Франции посоветовало всем французам прокинуть Россию. Поэтому я договорился с клубом о досрочном расторжении контракта. Никто не мог знать, что случится на Украине", - приводит слова Кабелла Get French Football News.

32-летний Кабелла выступал за "Краснодар" с 2019 года. Всего он провел за клуб 62 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

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