Кабелла объяснил, почему перешёл в "Краснодар"
Новичок "Краснодара" Реми Кабелла рассказал, почему он решил перейти в российский клуб.
"Я не планировал менять команду этим летом. В "Сент-Этьене" я чувствовал себя как дома. Но вдруг появился вариант с "Краснодаром". На принятие решения ушло 10 дней. Я не смог отказать, потому что предложение было очень большим. В этот раз я был более эгоистичен, чем обычно, я думал о себе.
Я знал, куда перехожу. Я видел записи матчей "Краснодара", видел фото стадиона. Если говорить об инфраструктуре, то здесь всё на топ-уровне. Например, я в жизни не видел такой красивой раздевалки", - приводит слова 29-летнего хавбека L’Equipe.
"Краснодар" купил Кабелла у "Сент-Этьена" за 12 миллионов евро. Футболист заключил с "быками" трёхлетний контракт.
В новой команде француз будет играть под 7-м номером.
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