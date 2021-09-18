Кабелла объяснил свои слова об ошибочности трансфера в "Краснодар"

Фото сайт "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла заверил, что не считает ошибкой свой переход в российский клуб.

"Я всегда говорил, что сделал правильный выбор! Я рад быть здесь и счастлив сыграть за "Краснодар" в Лиге Чемпионов! Я очень уважаю свой выбор. Благодарю президента клуба за возможность играть здесь!" - написал француз в сторис своего инстаграма.

Ранее в интервью для ютуб-канала Sainté Inside Кабелла сказал, что, возможно, ошибся, перейдя в "Краснодар" летом 2019 года.

В составе "быков" хавбек забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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