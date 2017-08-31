Кабелла перешел из "Марселя" в "Сент-Этьен"
"Сент-Этьен" пополнился полузащитником "Марселя" Реми Кабелла, сообщает официальный сайт клуба.
"Зеленые" арендовали футболиста до лета 2018 года без права последующего выкупа.
27-летний Кабелла выступал за "Марсель" с 2015 года, провел за клуб 79 матчей и забил 13 голов. Ранее играл за "Монпелье", "Арль-Авиньон" и "Ньюкасл". За сборную Франции сыграл 4 матча. Чемпион Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.
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