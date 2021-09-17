Кабелла рассказал о своем переходе в "Краснодар"
Фото: инстаграм Кабеллы/Автор неизвестен
Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла сомневается в правильности своего решения перейти российский клуб.
"Мне предложили все, что я мог только пожелать: высокая зарплата, тренер, стиль игры, хорошая инфраструктура, Европа.
Один из наших тренеров, Жислен Принтан, сказал: "Ты – сумасшедший". Я ответил: "Знаете, они очень много предлагают за меня, и я думаю, что это хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения".
Мне было 29 или 30, мне давали очень хороший трехлетний контракт. Тогда я принял решение, может быть, оно было ошибочным. Но мы уже не узнаем этого.
Моя семья хотела, чтобы я остался, Жислен, игроки и тренеры – тоже. Сейчас я думаю об этом. Тогда грусть была моим нормальным состоянием. Но я согласился на трансфер, потому что не хотел проблем", – сказал Кабелла для ютуб-канала Sainté Inside.
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