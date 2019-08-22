Кабелла высказался о своей травме

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Кабелла высказался о своей травме

Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла высказался о полученном повреждении.

"Было очень больно. Понимаю, что какое-то время не получится заниматься самым любимым делом. Это уже второй сложный момент в карьере, однако в жизни есть более серьезные вещи, чем повреждение.

Хочу поблагодарить за все сообщения. Желаю "Краснодару" успеха. Я вернусь еще сильнее и помогу клубу в конце чемпионата", - заявил Кабелла.

Напомним, что Кабелла травмировался в матче квалификации Лиги Европы с "Олимпиакосом" (0:4).

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