Кабелла высказался о своей травме
Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла высказался о полученном повреждении.
"Было очень больно. Понимаю, что какое-то время не получится заниматься самым любимым делом. Это уже второй сложный момент в карьере, однако в жизни есть более серьезные вещи, чем повреждение.
Хочу поблагодарить за все сообщения. Желаю "Краснодару" успеха. Я вернусь еще сильнее и помогу клубу в конце чемпионата", - заявил Кабелла.
Напомним, что Кабелла травмировался в матче квалификации Лиги Европы с "Олимпиакосом" (0:4).
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|6
|13
|3
|Краснодар
|6
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|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
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|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
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|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2