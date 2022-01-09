Кабо-Верде победил Эфиопию на Кубке Африки

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Кабо-Верде победил Эфиопию на Кубке Африки

Фото: твиттер сборной Кабо-Верде/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций в группе А Кабо-Верде победил Эфиопию со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Жулиу Тавареш.

Эфиопия – Кабо-Верде - 0:1 (0:1)
Гол: Тавареш, 45 - 0:1

Эфиопия: Кассим, Шанко, Хамид, Тамен, Байе, Юсуф, Мохаммед (Дебебе, 15), Йоханнес, Дагначеу, Кебеде (Айеле, 62), Гебремайкл (Фекир, 62), Ахмед.

Кабо-Верде: Марсиу Роза, Фортес, Стопира, Лопес, Фортеш, Тавареш, Роша Сантуш, Боржеш, Жамиру (Патрик, 76), Тавареш, Родригеш (Семеду, 68).

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