Каборе: "Не буду комментировать слухи о "Спартаке" из уважения к "Краснодару"
Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе не стал комментировал информацию о своем возможном переходе в "Спартак".
"Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в "Краснодаре" еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет.
Сейчас я игрок "Краснодара" и выкладываюсь на сто процентов. "Спартак"? Это хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу", - приводят слова Каборе российские СМИ.
Напомним, что контракт хавбека с краснодарским клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 31-летний Каборе провел за "Краснодар" 31 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
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|22
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|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
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|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
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|6
|Ростов
|22
|32
|7
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|Ахмат
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|30
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|Рубин
|22
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|10
|Оренбург
|22
|29
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|22
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|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
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|14
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|22
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|22
|19
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