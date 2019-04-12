Каборе: "Не буду комментировать слухи о "Спартаке" из уважения к "Краснодару"



Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе не стал комментировал информацию о своем возможном переходе в "Спартак".

"Мне предложили контракт, но в нем моя зарплата стала меньше. Честно, в мои планы входило остаться в "Краснодаре" еще на два года, но как минимум с сохранением нынешней зарплаты. Я сообщил об этом клубу. Мне сказали, что должны посоветоваться с тренером. Но в итоге мое предложение отвергли. Я уважаю это решение, но сказал, что так не пойдет.

Сейчас я игрок "Краснодара" и выкладываюсь на сто процентов. "Спартак"? Это хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу", - приводят слова Каборе российские СМИ.

Напомним, что контракт хавбека с краснодарским клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Каборе провел за "Краснодар" 31 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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