Каборе поздравили с днем рождения, измазав лицо тортом
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков в инстаграме выложил видео, на котором хавбек команды Шарль Каборе получает поздравления.
Сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 32 года. Одноклубники в качестве поздравления измазали его лицо тортом и спели песню Happy birthday to you.
Напомним, Каборе стал игроком "Динамо" этим летом, перейдя из "Краснодара".
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