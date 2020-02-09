Каборе поздравили с днем рождения, измазав лицо тортом

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков в инстаграме выложил видео, на котором хавбек команды Шарль Каборе получает поздравления.

Сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 32 года. Одноклубники в качестве поздравления измазали его лицо тортом и спели песню Happy birthday to you.

Напомним, Каборе стал игроком "Динамо" этим летом, перейдя из "Краснодара".

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