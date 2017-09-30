Каборе установил антирекорд чемпионата России

Хавбек "Краснодара" Шарль Каборе получил красную карточку в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

Таким образом, 29-летний полузащитник сборной Буркина-Фасо стал первым игроком, зарабатывавшим удаления в пяти подряд сезонах РФПЛ.

Стоит отметить, что в четырёх подряд чемпионатах России получал красные карточки экс-защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас, однако он уже завершил карьеру, поэтому не сможет побить антирекорд Каборе. | http://soccernews.ru