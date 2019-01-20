Кадар высказался о несостоявшимся переходе в "Зенит"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Венгрии Тамаш Кадар рассказал о том, почему не удалось перейти в "Зенит". Об этом сообщает Nemzeti Sport Online.



Напомним, Кадар должен был перейти в петербургский клуб летом прошлого года. 17 января стало известно о том, что игрок продолжит карьеру в "Динамо".



"была возможность продолжить карьеру в "Зените", но, когда трансфер не состоялся, я решил, что это было хорошим решением.

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года. Если буду хорошо играть и поступит ряд предложений от западных клубов, то рано или поздно переход состоится", - сказал Кадар.



Кадар перешёл в "Динамо" в феврале 2017 года из польского "Леха".

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