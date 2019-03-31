Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что думает о словах главного тренера команды Магомеда Адиева после проигрышного матча с "Краснодараом" (0:5).

Адиев заявил, что покинет пост главного тренера из-за своей несостоятельности.

"Два удара я не выдержу. Первый удар - счет 0:5 - выдержал, второй удар - отставку главного тренера - не выдержу. Пока я не думаю, что приму его отставку, буду уговаривать остаться Адиева на посту главного тренера "Анжи".

Я поговорю с Адиевым и не отпущу его", - отметил Кадиев.

"Краснодар", имея в активе 38 очков, занял 3 строчку турнирной таблицы РПЛ, "Анжи" с 18 баллами поднялся остался на 14-м месте.

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