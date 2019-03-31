Кадиев: "Два удара я не выдержу. Первый - счет 0:5, второй - отставка главного тренера"
Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что думает о словах главного тренера команды Магомеда Адиева после проигрышного матча с "Краснодараом" (0:5).
Адиев заявил, что покинет пост главного тренера из-за своей несостоятельности.
"Два удара я не выдержу. Первый удар - счет 0:5 - выдержал, второй удар - отставку главного тренера - не выдержу. Пока я не думаю, что приму его отставку, буду уговаривать остаться Адиева на посту главного тренера "Анжи".
Я поговорю с Адиевым и не отпущу его", - отметил Кадиев.
"Краснодар", имея в активе 38 очков, занял 3 строчку турнирной таблицы РПЛ, "Анжи" с 18 баллами поднялся остался на 14-м месте.
Не пропустите: ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фанат ПСЖ попытался сделать селфи с Мбаппе на матче с "Тулузой"
-
Сарри ответил на оскорбления болельщиков "Челси"
-
Гол Мбаппе помог ПСЖ одолеть "Тулузу"
-
"Лацио" - "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)
-
"Реал" обыграл "Уэску" в матче 29-го тура Ла Лиги
-
"Лацио" минимально одолел "Интер" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
"Арсенал" определился с заменой Рэмзи
-
"Болонья" - "Сассуоло" - 2:1 (видеообзор)
-
Кадиев: "Два удара я не выдержу. Первый - счет 0:5, второй - отставка главного тренера"
-
"Манчестер Сити" и ПСЖ заинтересованы в трансферной цели "Реала"
-
"Интер" собирается удвоить оклад защитника Милана Шкриньяра
-
Месси пропустил тренировку из-за травмы
-
"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче 29-го тура Примеры (видео голов)
-
"Реал" - "Уэска": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
"Болонья" переиграла "Сассуоло" в домашнем матче Сериии А (видео голов)
-
Костич помог "Айнтрахту" одолеть "Штугарт"
-
Мусаев: "Эта победа была нужна нам, как глоток воздуха"
-
"Интер" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча Серии А
-
"Краснодар" разгромил "Анжи" благодаря голам Сулейманова и Игнатьева
-
Левандовски: "Говорили, что моя жена не хочет переезжать во Францию - не слышал ничего глупее"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12