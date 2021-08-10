"Кадис" арендовал игрока "Реала"

Фото: инстаграм "Кадиса"/Автор неизвестен

Молодой защитник мадридского "Реала" Виктор Чуст проведет следующий сезон в другом клубе испанской Примеры.

"Кадис" на своем официальном сайте объявил о подписании с королевским клубом соглашения об аренде игрока на один сезон без права выкупа.

Прошедший сезон Чуст провел в "Кастилье" (второй команде "Реала"), где был капитаном. Также он успел совершить дебют в основной команде в Кубке Испании и Ла Лиге.

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