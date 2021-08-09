"Кадис" арендует игрока "Реала"

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"Кадис" арендует игрока "Реала"Фото: инстаграм Чуста/Автор неизвестен

Молодой защитник мадридского "Реала" Виктор Чуст близок к переходу в "Кадис".

Как сообщает журналист издания Marca Карло Карпио, "подводники" возьмут игрока в аренду на один сезон без права выкупа.

Таким образом, велика вероятность того, что Хесус Вальехо останется на следующий сезон в королевском клубе.

В прошедшем сезоне Чуст выступал за "Кастилью" (вторую команду "Реала"), где был капитаном. Также он сумел дебютировать за "сливочных" в Кубке Испании и Ла Лиге.

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