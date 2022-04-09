"Бетис" вырвал победу над "Кадисом" в Ла Лиге

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"Бетис" вырвал победу над "Кадисом" в Ла Лиге

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

"Бетис" вырвал победу у "Кадиса" в матче 31-го тура Ла Лиги.

"Кадис" - "Бетис" - 1:2

Голы: Алехо, 58 - 1:0, Тельо, 78 - 1:1, Иглесиас (пен), 85 - 1:2.

"Кадис" - Ледесма, Акапо, Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Собрино, 64), Алькарас, Сан-Эметерио (Алекс Фернандес, 86), Негредо, Лукас Перес, Идрисси (Лосано, 86).

"Бетис" - Браво, Сабали (Бельерин, 68), Бартра, Песселья, Морено, Гуардадо (Хоакин, 68), Каналес, Родригес, Хуанми (Тельо, 77), Виллиан Жозе (Иглесиас, 60), Фекир.

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