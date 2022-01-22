"Кадис" добыл гостевую победу над "Леванте" в 22-м туре Ла Лиги
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 22-го тура чемпионата Испании "Кадис" на выезде обыграл "Леванте" со счётом 2:0.
Победу андалусийцам принесли голы Альваро Негредо и Сальви Санчеса.
"Леванте" – "Кадис" - 0:2
Голы: 0:1 – 34 Негредо, 0:2 – 73 Сальви Санчес.
"Леванте": Фернандес, Мирамон (Пубиль, 77), Постиго, Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 77), Барди (Де Фрутос, 55), Моралес, Мелеро (Мальса, 87), Пепелу, Сольдадо (Кантеро, 87), Рохер Марти.
"Кадис": Ледесма, Карселен, Фали Хименес (Ароян, 38), Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Арсамендия, 79), Сальви Санчес, Алекс Фернандес (Собрино, 61), Сан-Эметерио, Негредо (Аларкон, 80), Лосано (Алькарас, 61).
Обе команды остаются в зоне вылета Ла Лиги: "Кадис" - на 18-м месте, "Леванте" - на 20-м.
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