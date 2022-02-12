"Кадис" и "Сельта" сильнейшего не выявили в 24-м туре Ла Лиги

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"Кадис" и "Сельта" сильнейшего не выявили в 24-м туре Ла Лиги

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 24-го тура чемпионата Испании "Кадис" дома сыграл вничью с "Сельтой" со счётом 0:0.

На 84-й минуте галисийцы не реализовали пенальти - промах в пассиве Санти Мины.

"Кадис" – "Сельта" - 0:0

"Кадис": Ледесма, Акапо, Эрнандес, Чуст, Эспино, Сальви Санчес (Лукас Перес, 64), Алькарас, Аларкон (Йонссон, 80), Негредо, Лосано (Переа, 64), Идрисси (Алехо, 64).

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Гальярдо, 76), Мендес, Серви (Солари, 46), Бельтран, Аспас (Тапия, 77), Мина.

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