"Кадис" минимально обыграл "Эйбар"

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"Кадис" минимально обыграл "Эйбар"

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Кадис" оказался сильнее "Эйбара".

Благодаря победе "Кадис" поднялся 14-е место. "Эйбар" идет 18-м.

"Кадис" - "Эйбар" 1:0

Гол: Негредо, 40 - 1:0

"Кадис": Ледесма, Кала, Эспино, Маркос Мауро, Карселен (Искьердо, 80), Алекс Фернандес, Йонссон (Гарридо, 74), Хосе Мари (Фали Хименес, 74), Сальви Санчес (Переа, 63), Собрино, Негредо (Лосано, 74).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Оливейра, Арбилья, Посо, Экспосито (Алеиш Гарсия, 68), Диоп (Ресио, 80), Леон (Родригес, 68), Хиль, Энрик, Кике Гарсия (Муто, 79).

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