"Кадис" необычно поздравил Бензема с днем рождения перед матчем с "Реалом"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Сегодня французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема празднует свой 34-й день рождения.

Форварда с этим праздником поздравил испанский клуб "Кадис", которому сегодня предстоит сыграть с "Реалом" в рамках 18-го тура Ла Лиги.

"С днём рождения, Бензема!

Возьми выходной и отпразднуй вместе со своей семьей и друзьями, тебе сегодня не нужно выходить на работу", - сказано в сообщении "субмарины".

Happy birthday @Benzema



Take the day off and celebrate your birthday with family and friends!



For you there’s no need to go to work today https://t.co/46KpPYkoiD