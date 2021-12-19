"Кадис" необычно поздравил Бензема с днем рождения перед матчем с "Реалом"

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"Кадис" необычно поздравил Бензема с днем рождения перед матчем с "Реалом"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Сегодня французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема празднует свой 34-й день рождения.

Форварда с этим праздником поздравил испанский клуб "Кадис", которому сегодня предстоит сыграть с "Реалом" в рамках 18-го тура Ла Лиги.

"С днём рождения, Бензема! 

Возьми выходной и отпразднуй вместе со своей семьей и друзьями, тебе сегодня не нужно выходить на работу", - сказано в сообщении "субмарины".

Игра между "Реалом" и "Кадисом" начнется сегодня, в 23:00 (мск).

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