"Кадис" подписал игрока "Астаны"

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Как сообщает El Desmarque, Вараздат Ароян подписал контракт с "Кадисом" на три года, и в ближайшее время будет официально объявлено о его подписании. Он тот игрок, который нужен был клубу, чтобы усилить уровень оборонительной линии.

В текущем сезоне Ароян провел 10 матчей за "Астану", в которых сумел отметиться 1 голевой передачей.

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