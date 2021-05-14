"Кадис" подписал игрока "Астаны"

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"Кадис" подписал игрока "Астаны"Фото: Вести Казахстан/Автор неизвестен

Как сообщает El Desmarque, Вараздат Ароян подписал контракт с "Кадисом" на три года, и в ближайшее время будет официально объявлено о его подписании. Он тот игрок, который нужен был клубу, чтобы усилить уровень оборонительной линии.

В текущем сезоне Ароян провел 10 матчей за "Астану", в которых сумел отметиться 1 голевой передачей.

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