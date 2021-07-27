"Кадис" подписал воспитанника "Реала"

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"Кадис" подписал воспитанника "Реала"Фото: инстаграм Кадиса/Автор неизвестен

Испанский "Кадис" подписал контракт с полузащитником мадридского "Реала" Мартином Кальдероном.

Воспитанник "сливочных" перешел в стан "субмарины" бесплатно, однако мадридцы сохранили около 20% прав на игрока.

Контракт с молодым испанцем рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне Кальдерон выступал за португальский клуб "Пасуш де Феррейра", сыграв там всего 8 матчей в чемпионате.

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