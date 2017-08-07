"Кадис" подпишет вратаря "Реала"
Голкипер мадридского "Реала" Рубен Яньес, скорее всего, продолжит карьеру в испанской Сегунде, сообщает AS.
По сведениям издания, "Кадис" близок к подписанию 23-летнего стража ворот на правах свободного агента.
Ожидается, что в основу "сливочных" будет переведён Лука Зидан, который станет третьим вратарём команды.
Яньес является воспитанником "Реала", в его активе 1 матч за первую команду мадридцев.
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