"Кадис" подпишет вратаря "Реала"

Голкипер мадридского "Реала" Рубен Яньес, скорее всего, продолжит карьеру в испанской Сегунде, сообщает AS.

По сведениям издания, "Кадис" близок к подписанию 23-летнего стража ворот на правах свободного агента.

Ожидается, что в основу "сливочных" будет переведён Лука Зидан, который станет третьим вратарём команды.

Яньес является воспитанником "Реала", в его активе 1 матч за первую команду мадридцев.

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