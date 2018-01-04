"Кадис" - "Севилья" - 0:2, "Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 1:1 (обзоры)

Теги кадисваленсиясевильялас пальмас

"Кадис" - "Севилья" - 0:2, "Лас-Пальмас" - "Валенсия" - 1:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры первых матчей 1/8 финала кубка Испании между "Кадисом" и "Севильей" и "Лас-Пальмасом" и "Валенсией".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов