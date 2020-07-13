"Кадис" спустя 14 лет возвращается в Примеру

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"Кадис" спустя 14 лет возвращается в Примеру

"Кадис" примет участие в следующем розыгрыше испанской Примеры.

Андалусийцы досрочно гарантировали себе повышение в классе по итогам 40 туров Сегунды.

В элитном дивизионе "Кадис" сыграет впервые с сезона 2005/06, когда команда финишировала на 19-м месте и вылетела из Примеры.

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