"Кадис" спустя 14 лет возвращается в Примеру

"Кадис" примет участие в следующем розыгрыше испанской Примеры.

Андалусийцы досрочно гарантировали себе повышение в классе по итогам 40 туров Сегунды.

¡A PRIMERA OÉ! pic.twitter.com/pG99rnWZor — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 12, 2020

В элитном дивизионе "Кадис" сыграет впервые с сезона 2005/06, когда команда финишировала на 19-м месте и вылетела из Примеры.

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