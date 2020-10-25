"Кадис" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче Примеры

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"Кадис" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче Примеры

В рамках 7-го тура испанской Примеры "Кадис" сыграл вничью с "Вильярреалом".

На данный момент "Кадис" занимает пятое место, а "Вильярреал" - второе.

"Кадис" - "Вильярреал" 0:0

"Кадис": Ледесма, Фали Хименес, Акапо, Кала, Эспино, Алекс Фернандес, Йонссон, Сальви Санчес (Переа, 88), Хосе Мари (Нано Меса, 82), Лосано (Хайро Искьердо, 66), Негредо (Малбашич, 66).

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Фойт, 86), Пау Торрес, Педраса, Коклен (Пенья, 86), Тригерос (Бакка, 73), Мойсес Гомес, Иборра, Кубо (Чуквуэзе, 62), Пако Алькасер (Пино, 86).

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