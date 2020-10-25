"Кадис" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче Примеры
В рамках 7-го тура испанской Примеры "Кадис" сыграл вничью с "Вильярреалом".
На данный момент "Кадис" занимает пятое место, а "Вильярреал" - второе.
"Кадис" - "Вильярреал" 0:0
"Кадис": Ледесма, Фали Хименес, Акапо, Кала, Эспино, Алекс Фернандес, Йонссон, Сальви Санчес (Переа, 88), Хосе Мари (Нано Меса, 82), Лосано (Хайро Искьердо, 66), Негредо (Малбашич, 66).
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар (Фойт, 86), Пау Торрес, Педраса, Коклен (Пенья, 86), Тригерос (Бакка, 73), Мойсес Гомес, Иборра, Кубо (Чуквуэзе, 62), Пако Алькасер (Пино, 86).
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14